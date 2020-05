Unfall Lkw rollt rückwärts und touchiert Rollerfahrer – niemand verletzt

Ein Lkw rollte am Mittwochnachmittag, 13. Mai, beim Anfahren an der Kreuzung Einhauser Straße und Auweg in Lappersdorf rückwärts und touchierte dabei einen dahinter wartenden, 18-jährigen Rollerfahrer, der bei dem leichten Anstoß unverletzt blieb.