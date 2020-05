Vorfall in Cham 33-Jährige stellt Exhibitionisten

Am Dienstag, 12. Mai, gegen 11.45 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Fahrrad den Meranweg in Cham. Beim Erblicken einer 33-jährigen Frau hielt er mit seinem Fahrrad in einiger Meter Entfernung an und begann, an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren.