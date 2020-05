Hinweise erbeten Unbekannter kollidiert mit Baustellenampel und fährt einfach weiter

Foto: Ursula Hildebrand

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte am Dienstagvormittag, 12. Mai, in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr, auf der Bundesstraße B16 mit einer Baustellenampel und weiteren Einrichtungen zur Verkehrslenkung und verursachte so einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro.