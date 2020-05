Zeugen gesucht Unbekannter touchiert VW Golf und macht sich aus dem Staub

Foto: 123rf.com

Am Montag, 11. Mai, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 15.45 Uhr, wurde ein am Stadtplatz in Waldmünchen unmittelbar vor dem NKD geparkter roter VW-Golf durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Fahrzeugheck beziehungsweise am hinteren Stoßfänger touchiert. Der Spurenlage nach könnte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Pkw mit Anhänger gehandelt haben.