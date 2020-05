Drogentest positiv Verkehrskontrolle deckt Drogenfahrt eines 25-Jährigen auf

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Montag, 11. Mai, gegen 20.40 Uhr, wurde der Fahrer eines VW Passat durch Beamte der PI Parsberg in Dietfurt an der Altmühl einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da ein Drogentest positiv ausfiel, musste sich der 25-Jährige einer Blutentnahme unterziehen, seine Weiterfahrt wurde unterbunden.