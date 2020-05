Die Polizei ermittelt Brand in Regensburg – 82-Jährige schwebt weiter in Lebensgefahr

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 10. auf 11. Mai,kam es zu einem Brand in der Friedrich-Ebert-Straße in Regensburg. Eine 82-jährige Frau wurde dabei verletzt und schwebt weiter in Lebensgefahr.