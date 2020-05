Polizei weist ihn darauf hin 22-Jähriger vergisst Tankschuld zu begleichen

Foto: 123rf.com

Ein 22-jähriger Waldmünchner tankte am Sonntag, 10. Mai, gegen 16.30 Uhr, an einer Tankstelle in der Further Straße in Cham und kaufte anschließend Waren im Tank-Shop ein. Dabei wurde allerdings die Tankschuld nicht beglichen, sodass durch die PI Cham Ermittlungen wegen Tankbetrugs aufgenommen wurden.