Unfall 17-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer übersieht Pkw und wird leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 11. Mai, gegen 11 Uhr, kam es an der Kreuzung Hans-Eder-Straße/Rodinger Straße in Cham zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 17-jährigen Leichtkraftrad-Fahrer und einer 66-jährigen Pkw-Fahrerin.