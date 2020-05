Die Polizei ermittelt Einbrecher lässt sich eine Leberkässemmel schmecken

In den frühen Morgenstunden des Samstags brach ein Unbekannter in eine Bäckerei in der Gesandtenstraße ein. Entwendet wurde nichts, doch der Einbrecher ließ sich eine Leberkässemmel schmecken.