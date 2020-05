Anzeigen erstattet Diebisches Paar klaut 200 Kilo Kupfer von einer Hofstelle in Arnschwang

Foto: Björn Hennrichs/123rf.com

Ein Bewohner der Ortschaft Tretting in Arnschwang bemerkte bei seiner Rückkehr am Montag, 11. Mai, kurz vor Mittag, ein Pärchen, das gerade im Begriff war, auf seiner Hofstelle circa 200 Kilogramm Kupfer in ihr Auto mit Straubinger Kennzeichen zu laden.