Hinweise erbeten Dieb klaut Akku-Geräte und Wagenheber aus Garage

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10. Mai, gelangte in Daberg in Furth im Wald ein bislang unbekannter Dieb in eine unversperrte Garage und entwendete daraus diverse Akku-Geräte der Firma Makita sowie einen Wagenheber.