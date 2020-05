Polizei ermittelt Uneinsichtige Frau geht ohne Mund-Nasen-Schutz zum Einkaufen und filmt Gespräche mit ihrem Handy

Foto: 123rf.com

Bereits am Mittwoch, 29. April, betrat eine Frau aus der Gemeinde Schorndorf einen Supermarkt in Cham und in Traitsching, ohne eine erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung getragen zu haben. In beiden Fällen wurde die Dame durch das Personal angesprochen und aufgrund ihres nicht einsichtigen Verhaltens der Supermärkte verwiesen. In einem Fall filmte die Dame das Gespräch mit ihrer Handykamera.