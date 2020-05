Die Polizei bittet um Hinweise Exhibitionist belästigt am Donauufer Frauen und schwingt sich dann wieder auf sein Rad

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

Während zwei Frauen am Sonntag, 10. Mai, gegen 20.45 Uhr, in Regensburg an der Donau am Pfaffensteiner Weg spazierten, konnten sie auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses einen schwarz gekleideten schlanken Mann beobachten, der an seinem entblößtem Geschlechtsteil manipulierte.