Hinweise erbeten Unbekannte reißen fünf Solarleuchten ab und klauen sie

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

In der Zeit von Mittwoch, 6. Mai, 22.15 Uhr, bis Sonntag, 10. Mai, 8 Uhr, wurden in Taimering in Riekofen in der Hauptstraße aus dem Zugangsbereich eines Privatanwesens fünf Solarleuchten von bisher unbekannten Randalierern ausgerissen und entwendet.