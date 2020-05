Polizei bittet um Hinweise Unbekannter touchiert geparktes Auto und sucht das Weite

Einen Schaden von circa 1.200 Euro hat eine Autofahrerin zu beklagen, die ihr Fahrzeug am Sonntag, 10. Mai, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr, in Nittendorf am Marktplatz geparkt hatte.