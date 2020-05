Verfahren eingeleitet 41-jähriger Fahrzeuglenker deutlich alkoholisiert erwischt

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 10. Mai, wurde in der Neutraublinger Straße in Barbing ein 41-jähriger Fahrzeuglenker einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Fahrzeugführer konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden.