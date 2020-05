6.000 Euro Schaden Vorfahrt missachtet – Pkw-Fahrer übersieht wegen Starkregen entgegenkommenden Krad-Fahrer

Am Samstag, 9. Mai, gegen 14.45 Uhr, wollte ein 71-jähriger Pkw-Fahrer von der Staatsstraße 2220 von Velburg her kommend nach links in die Staatstraße 2251 in Richtung Hohenfels abbiegen. Vermutlich aufgrund des kurzzeitigen Starkregens übersah er einen entgegenkommenden 31-jährigen Krad-Fahrer und stieß mit diesem zusammen.