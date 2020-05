Hinweise erbeten Pkw-Fahrer fährt mitten in der Nacht gegen Gebäudesäule in Roding und kümmert sich nicht

Nachts um 2 Uhr stieß in den Sonntagmorgenstunden, 10. Mai, ein bislang unbekannter mit seinem Pkw gegen eine Gebäudesäule in der Falkensteiner Straße in Roding.