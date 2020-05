Einsatz für die Feuerwehr Wohnungsbrand in Königswiesen – Seniorin schwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 11. Mai, gegen 1.50 Uhr ging über die Integrierte Leitstelle die Mitteilung über ein Rauchmelderauslösung in Regensburg in der Friedrich-Ebert-Straße 30 ein.