Die Polizei ermittelt Unbekannter nutzt günstige Gelegenheit zum Diebstahl

Ein bislang unbekannter Täter nutzte am Freitag, 8. Mai, gegen 13.10 Uhr, in Regenstauf einen unachtsamen Moment des Fahrzeughalter.

Regenstauf. Dieser parkte seinen Pkw der Marke Toyota am Masurenweg, ließ hierbei jedoch den Fahrzeugschlüssel stecken. Während der Anzeigenaufnahme am Samstagvormittag, 9. Mai, konnte das Fahrzeug im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in unmittelbarer Nähe zum Tatort aufgefunden werden. Der Täter hatte es offensichtlich auf das im Pkw befindliche Bargeld abgesehen. Die Polizeiinspektion Regenstauf Ermittlungen wegen des unbefugten Gebrauch eines Kraftwagens sowie des Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Angaben unter der Telefonummer 09402/ 9311-0.