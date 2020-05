Ermittlungen eingeleitet Streit in Cham eskaliert – betrunkener 19-Jähriger wird handgreiflich und beschädigt Auto

Am Donnerstag, 7. Mai, gegen 19.30 Uhr, kam es in der Katzberger Straße in Cham zu Streitigkeiten zwischen einer sechsköpfigen Personengruppe. Im Laufe dieser zuerst verbalen Auseinandersetzung wurde ein 19-Jähriger, der unter dem Einfluss von Alkohol stand, handgreiflich.