Ermittlungen eingeleitet Verkehrskontrolle deckt Trunkenheitsfahrt auf

Foto: 123rf.com

Durch Beamte des Einsatzzuges Regensburg wurde am Freitag, 8. Mai, gegen 1 Uhr, ein 59-jähriger Fahrzeugführer in der Hauptstraße in Tegernheim einer Verkehrskontrolle unterzogen.