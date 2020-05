Zeugen gesucht Unbekannter bricht in Lagerräume eines Geschäftes in der Pfauengasse ein

Zwischen Dienstagvormittag und Mittwochvormittag, 5 und 6. Mai, brachen unbekannte Täter in die Lagerräume eines Ladengeschäfts in der Pfauengasse in Regensburg ein.