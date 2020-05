Sachbeschädigung Unbekannter rollt Ampel einen Abhang hinunter

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 5. auf 6. Mai, beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Lichtzeichenanlage in der Regensburger Straße in Obertraubling, indem er sie von der Straße einen Abhang hinunter rollte.