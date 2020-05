Zeugen gesucht Unbekannter beschädigt Audi und fährt einfach weiter

Im Zeitraum vom Montagmittag, 4. Mai, bis zum Dienstagnachmittag, 5. Mai, wurde in der Von-Müller-Straße in Furth im Wald ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter schwarzer Audi A3 angefahren.