Unfall Audi-Fahrerin übersieht Fahrradfahrerin

Foto: 123rf.com

Am Dienstagabend, 5. April, fuhr eine 56-jährige Audi-Fahrerin von der Kötztinger Straße in Furth im Wald in den Kreisverkehr an der Eschlkamer Straße ein. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte stadtauswärts fahrende Fahrradfahrerin.