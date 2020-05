Die Polizei ermittelt Er kommt mit dem Fahrrad – Exhibitionist trägt einen blauen Mundschutz

Wie bereits berichtet, kam es am Freitag und Montag, 1. und 4. Mai, jeweils zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen Fahrradfahrer im Regensburger Stadtwesten. Nun wurde der Polizei ein weiterer Vorfall gemeldet.

Regensburg. Am Dienstag, 5. Mai, gegen 17.10 Uhr, war eine 56-jährige Frau zu Fuß in der Dechbettener Straße unterwegs. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hatte, als er an ihr vorbeifuhr, seine Hose geöffnet und zeigte der Geschädigten sein entblößtes Glied. Der Mann wurde als circa 1,85 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug eine Sonnenbrille mit großen runden Gläsern und einen blauen Mundschutz.

Bei erneutem Auftreten wird um umgehende Mitteilung über den Notruf 110 gebeten. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, setzen sich bitte unter der Telefonnummer 0941/ 506-2001 mit der Polizeiinspektion Regensburg-Süd in Verbindung.