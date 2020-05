Geschwindigkeitsmessung Drei Fahrer erwartet ein Fahrverbot – der Schnellste fuhr 95 statt 60 km/h

Foto: 123rf.com

Die Verkehrspolizei Regensburg führte am Montagnachmittag, 4. Mai, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr, eine Geschwindigkeitsmessung mit dem Radargerät auf der Staatsstraße 2154, auf Höhe Stachesried in Eschlkam, in Fahrtrichtung Neukirchen beim Heiligen Blut, durch.