Trunkenheitsfahrten Polizei stoppt zwei betrunkene Autofahrer – angebrochene Bierflasche lag noch im Auto

Am Montag, 4. Mai, stellte die PI Parsberg zwei betrunkene Autofahrer fest.

Parsberg. Gegen 17.30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Parsberg einen 39-jährigen Pkw-Fahrer in Parsberg im Ortsteil Willenhofen. Dabei konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, und in der Mittelkonsole des Opel befand sich eine angebrochene Bierflasche. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert weit über dem Erlaubten. Deshalb musste sich der Landkreisbewohner einer Blutentnahme unterziehen, und sein Führerschein wurde am gleichen Abend sichergestellt. Den 39-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.

Einige Zeit später, gegen 22 Uhr, stellte dann die Polizei in Daßwang in Seubersdorf in der Oberpfalz einen 28-jährigen VW Golf-Fahrer fest, der ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand. Bei ihm lag der Wert unter 1,1 Promille, somit hat er „nur“ mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige, einer Geldbuße und einem mindestens einmonatigen Fahrverbot zu rechnen.