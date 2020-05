Zeugen gesucht 35-Jährige findet ihr Auto nach dem Einkauf beschädigt vor

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 2. Mai, stellte eine 35-jährige Velburgerin ihren VW Golf gegen 17 Uhr auf einer markierten Parkfläche des Rewe-Parkplatzes in Velburg ab. Bei ihrer Rückkehr gegen 18 Uhr stellte sie zwei Kratzer am vorderen, rechten Kotflügel fest.