Zeugen gesucht Hochwertige E-Bikes in Regenstauf geklaut

Zwei hochwertige E-Bikes waren in den Nachtstunden von Sonntag auf Montag, 3. auf 4. Mai, das Ziel von bislang unbekannten Dieben.

Regenstauf. Der oder die Täter drangen über eine unverschlossene Türe in die Garage eines Anwesens in der Regensburger Straße ein und entwendeten daraus die beiden Räder. Am Montagabend bemerkte dann ein aufmerksamer Anwohner im Bereich des Regens auf Höhe der Straße Am Spangl ein hochwertiges E-Bike und verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten konnten das Bike sicherstellen und dem Diebstahl aus der vorangegangenen Nacht zuordnen.

Die Ermittler bitten nun um sachdienliche Hinweise zu Personen die in den Nachtstunden oder am Montag mit auffällig in Tarnfarben lackierten E-Bikes im Mountainbike-Stil bemerkt wurden. Mitteilungen bitte an die Polizeiinspektion Regenstauf unter der Rufnummer 09402/ 9311-0.