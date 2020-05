Polizeieinsatz Polizei kommt wegen Familienstreit und findet Rauschgift

Foto: Stanimir Stoev/123rf.com

Zwei Brüder aus dem Stadtnorden von Regensburg gerieten am Montag, 4. Mai, in den Abendstunden in Streit und verursachten dadurch einen Polizeieinsatz.