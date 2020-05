Um hinweise wird gebeten Die Polizei ermittelt zu Schmierereien auf einem Parkplatz in Lappersdorf

Foto: Ursula Hildebrand

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Regensburger Straße in Lappersdorf brachte ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von Samstagabend bis Montagmorgen, 2. bis 4. Mai, mit weißer Farbe einen großen Schriftzug am Boden an.