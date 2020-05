Zeugen gesucht Dieb klaut vier Winterreifen aus einer Garage

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Griesstetter Straße in Dietfurt an der Altmühl zwischen Mittwoch, 22. April, 16 Uhr, und Donnerstag, 23. April, 8 Uhr, insgesamt vier Winterreifen, die vor einer Garage abgestellt waren.