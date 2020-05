Ausgangsbeschränkung Polizei löst Gartenparty in Parsberg auf

Foto: 123rf.com

Beamte der PI Parsberg lösten am Samstag, 2. Mai, abends eine Corona-Party in Hörmannsdorf in Parsberg auf. Sieben 19- bis 44-jährige Damen und Herren scherten sich offensichtlich nicht viel um die durch die Staatsregierung auferlegten Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, als sie eine Gartenparty abhielten.