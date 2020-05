Medien Anton Hagen ergänzt das Presseteam am Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg

Seit dem 1. Mai hat das Polizeipräsidium Oberpfalz einen neuen Ansprechpartner für die Presse- und Medienvertreter. Neben den bereits bekannten Mitarbeitern der Pressestelle ergänzt .

Regensburg. Der 52-jährige Polizeihauptkommissar, der normalerweise seinen Dienst in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz verrichtet, wechselt für rund ein halbes Jahr im Rahmen eines Förderverfahrens für künftige Führungskräfte zur Pressestelle und folgt damit auf Polizeikommissar Dominik Lehmeier.

Nach seiner Ausbildung bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei von 1985 bis 1990, führte PHK Hagen der dienstliche Weg über das Polizeipräsidium München nach Regensburg. Nach Abschluss des Studiums für die dritte Qualifikationsebene im Jahr 2001 wurde er bei der damaligen Polizeiinspektion Regensburg 3 am Jakobstor als stellvertretender Dienstgruppenleiter, sowie bei der damaligen Polizeidirektion Regensburg verwendet. Danach war er für knapp zehn Jahre bei der Zivilen Einsatzgruppe Regensburg, unter anderem als deren Leiter, eingesetzt und bekämpfte dort primär die Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität in und um Regensburg. Seit 2014 ist Anton Hagen als Sachbearbeiter Einsatzzentrale (SEZ) in der Einsatzzentrale des PP Oberpfalz tätig und durch diese Verwendung vielen Pressevertretern bereits bekannt. Er freut sich auf die nun noch engere Zusammenarbeit mit den Medien- und Pressevertretern.

Der neue Mitarbeiter unserer Pressestelle wohnt im Landkreis Regensburg und ist Vater einer 16-jährigen Tochter. In seiner Freizeit ist er viel mit seinen beiden Hunden unterwegs und betreibt Kampfsport.