8.000 Euro Schaden Beifahrerin des bevorrechtigten Fahrzeuges nach Vorfahrtsunfall verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntag, 3. Mai, gegen 18.50 Uhr, an der Einmündung der Gemeindeverbindungsstraße von Riegling, einem Ortsteil von Sinzing, in die Staatsstraße 2394 ereignete.