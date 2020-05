Anzeige wegen Beleidigung Randalierende Jugendliche in Cham – 17-Jähriger muss in Gewahrsam

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 2. Mai, gegen 20 Uhr, wurden zwei randalierende, 17-jährige Jugendliche am Bahnhof in Kothmaißling in Cham einer Personenkontrolle unterzogen. Aufgrund vorangegangenen übermäßigen Alkoholkonsums musste einer der beiden Jugendlichen in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht werden.