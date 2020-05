Brandursache noch unklar Gewerbehalle stand in Flammen – hoher Sachschaden

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 2. Mai, brach gegen 13.15 Uhr ein Brand in einer Gewerbehalle im Auerbacher Ortsteil Michelfeld aus. Der Pächter der Halle stellte das Feuer fest und alarmierte daraufhin umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle bereits in Vollbrand.