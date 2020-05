Unfall bei Regenstauf Auf der A93 in die Schutzplanke geschleudert

Glücklicherweise nur Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 2. Mai, 15.45 Uhr.

Regenstauf. Ein 22-jähriger aus dem Landkreis Schwandorf befuhr die A93 in Richtung Hof. Auf Höhe der Anschlussstelle Regenstauf kam er bei Nässe, in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte mit seinem Pkw in die linke Schutzplanke. Der 22-Jährige blieb unverletzt, sein Pkw musste stark beschädigt abgeschleppt werden. Zur Verkehrsabsicherung und technischen Hilfeleistung war die Feuerwehr Regenstauf an der Unfallstelle eingesetzt. Die Autobahn musste kurzzeitig gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 7.500 Euro.