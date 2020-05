Auch wenn die geplante Veranstaltung zu 75 Jahren Kriegsende wegen der Corona-Pandemie auf den Herbst verschoben werden musste, soll der Tag auch in Regensburg im Zeichen des Gedenkens stehen.

Regensburg. Die Stadt ruft deshalb alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, am 8. Mai symbolisch eine Kerze ins Fenster zu stellen und unter dem Hashtag #75jahrekriegsende Bilder dazu auf Instagram und Facebook zu posten.

Regensburg wurde am 27. April 1945 friedlich von der US-Army befreit. Am 8. Mai 1945 kapitulierte die Wehrmacht bedingungslos. Damit endete der zweite Weltkrieg in Europa und die Befreiung vom Nationalismus.