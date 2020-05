Zeugen gesucht Hund stirbt nach Gassirunde – Polizei vermutet Giftköder

Foto: 123rf.com

Am Mittwochabend, 29. April, führte ein Regensburger Hundebesitzer seinen Vierbeiner im Stadtnorden, beginnend vom Schwabelweiser Weg, im Bereich des dort angrenzenden Donauufers in der Nähe des dortigen Sportplatzes Gassi. Als der Hundehalter nach dem Spaziergang heimkehrte, verschlechterte sich der Zustand des Hundes zunehmend, sodass dieser noch in der gleichen Nacht verstarb.