In die JVA eingeliefert Verstoßes gegen Betäubungsmittelgesetz und Urkundenfälschung – Polizei verhaftet Verdächtige

Bundespolizisten haben am Mittwoch, 29. April, kurz nach Mitternacht einen Ukrainer vorläufig festgenommen und nach richterlicher Vorführung in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Passau eingeliefert. Die Justiz hatte den Mann unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Urkundenfälschung gesucht.

Furth im Wald. Beamte der Bundespolizei kontrollierten gegen zwei Uhr die Fahrzeuginsassen eines Pkws mit tschechischer Zulassung. Der Beifahrer, ein 23-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger, wies sich dabei mit einem ukrainischen Reisepass und einem tschechischen Aufenthaltstitel aus. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Beamten dann einen aktuellen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Passau fest. Demnach werden dem Gesuchten mehrere Vergehen zur Last gelegt: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss berauschender Mitte, Umgang mit Betäubungsmitteln ohne die erforderliche Erlaubnis, Verschaffen von amtlichen Ausweisen und Urkundenfälschung.

Den Rest der Nacht durfte der Verhaftete im Gewahrsam der Bundespolizei in Waldmünchen verbringen, ehe am Mittwochvormittag die Übergabe an die Kollegen der Bundespolizeiinspektion Passau erfolgte. Sie führten den 23-Jährigen beim Amtsgericht vor und verbrachten ihn in die Justizvollzugsanstalt Passau, nachdem dieser Untersuchungshaft angeordnet hatte.