Freinacht in der Oberpfalz Inhalt einer Mülltonne über einem geparkten Auto ausgekippt

In der so genannten Freinacht kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz nur sehr vereinzelt zu kleineren Einsätzen bzw. Störungen. Die Polizei zollt den Mitbürgern großen Respekt.

Oberpfalz. Es kam in der Nacht vom 30. April auf 1. den Mai, der so genannten Freinacht, nur sehr vereinzelt zu kleineren Einsätzen bzw. Störungen die ein polizeiliches Einschreiten erforderlich machten. So wurde zum Beispiel in Rötz der Inhalt einer Mülltonne über einem geparkten Auto ausgekippt.