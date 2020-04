Rund zwei Promille Der Führerschein war wegen einer Trunkenheitsfahrt schon weg – 33-Jährige saß schon wieder betrunken am Steuer

Eine 33-jährige Pkw-Lenkerin konnte am späten Mittwochnachmittag mit rund zwei Promille in der Donaustaufer Straße in Regensburg kontrolliert werden.