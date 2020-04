Kontrolle in Regensburg 20-Jährigen mit Drogen erwischt – verärgert tritt der tritt gegen einen Pkw

Foto: Ursula Hildebrand

Im Rahmen einer Personenkontrolle wurde am Mittwoch, 29. April, gegen Mitternacht, bei einem amtsbekannten 20-jährigen Regensburger auf einem Parkplatz in der Walhalla-Allee in Regensburg eine geringe Menge an Betäubungsmittel festgestellt.