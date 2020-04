Weiterfahrt untersagt Betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren

Foto: 123rf.com

Beamte der PI Neutraubling führten am Mittwoch, 29. April, um 16.30 Uhr, in der Scheuerstraße in Köfering bei einem 31-jährigen Fahrzeugführer eine allgemeine Verkehrskontrolle durch.