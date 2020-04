Die Polizei ermittelt Exhibitionist belästigte am Donauradweg bei Wörth mehrere Frauen

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 28. April, in der Zeit zwischen 16 und 16.30 Uhr, haben zwei Zeuginnen einen 65-jährigen Mann aus dem Landkreis Regensburg dabei beobachtet, wie er in Richtung zweier junger Radfahrerinnen schaute und dabei an sich exhibitionistische Handlungen vornahm.