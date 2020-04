Drei beteiligte Fahrzeuge Auffahrunfall bei Wenzenbach – zwei Leichtverletzte

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montagnachmittag, 27. April, fuhren gegen 16.35 Uhr, drei Pkw von Irlbach kommend auf der Kreisstraße R6 in Richtung Wenzenbach. Auf Höhe der Baustelle an der Bundesstraße kam es zum Unfall.