Hinweise erbeten Unbekannter zapft Diesel aus geparktem Lkw ab

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Donnerstag, 23. April, 13.45 Uhr, auf Freitag, 24. April, 5.45 Uhr, stahl ein unbekannter Dieb Dieselkraftstoff aus einem in der Straße „Im Haslet“ in Wörth an der Donau abgestellten Lkw.